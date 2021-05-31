Зарізав через ревнощі: у Кривому Розі трагічно загинула молода жінка

У Кривому Розі правоохоронці виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Згодом вони затримали її знайомого. Він одразу зізнався в тому, що вбив кохану ножем, оскільки сильно ревнував.
Це трапилося вночі 31 травня в дачному селищі на Карачунах (у передмісті Кривого Рогу). Вбитій жінці було тільки 37 років.
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- На лінію "102" зателефонували та повідомили про нанесення тілесних ушкоджень.
- Туди одразу прибули інспектори роти тактико-оперативного реагування.
- Однак вони виявили не поранених, а вбиту людину.
- Вони з'ясували, що в скоєнні злочину підозрюють знайомого загиблої.
- Його затримали й тоді чоловік зізнався.
- Він розповів, що через ревнощі вдарив жінку ножем у серце.
- Затриманого після цього передали слідчим.
Що може загрожувати чоловікові
Наразі невідомо, за якою статтею розслідують інцидент, оскільки в патрульній поліції про це не повідомили. Однак найімовірніше, випадок кваліфікують, як умисне вбивство. Максимальне покарання за нею – 15 років в'язниці.Зверніть увагу! Поліція Київської області 23 травня затримала чоловіка, якого підозрюють у холоднокровному вбивстві. Мовиться про фермера, який задушив свого працівника. Слідство вважає, що після цього він хотів видати все за нещасний випадок.