Зарізав через ревнощі: у Кривому Розі трагічно загинула молода жінка

У Кривому Розі правоохоронці виявили тіло жінки зі слідами насильницької смерті. Згодом вони затримали її знайомого. Він одразу зізнався в тому, що вбив кохану ножем, оскільки сильно ревнував.

Це трапилося вночі 31 травня в дачному селищі на Карачунах (у передмісті Кривого Рогу). Вбитій жінці було тільки 37 років.

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На лінію "102" зателефонували та повідомили про нанесення тілесних ушкоджень.

Туди одразу прибули інспектори роти тактико-оперативного реагування.

Однак вони виявили не поранених, а вбиту людину.

Вони з'ясували, що в скоєнні злочину підозрюють знайомого загиблої.

Його затримали й тоді чоловік зізнався.

Він розповів, що через ревнощі вдарив жінку ножем у серце.

Затриманого після цього передали слідчим.

Що може загрожувати чоловікові

Наразі невідомо, за якою статтею розслідують інцидент, оскільки в патрульній поліції про це не повідомили. Однак найімовірніше, випадок кваліфікують, як умисне вбивство. Максимальне покарання за нею – 15 років в'язниці.