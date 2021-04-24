У Кривому Розі чоловік накинувся з ножем на працівницю Укрпошти: вдарив у шию

У Кривому Розі відвідувач Укрпошти напав на працівницю з ножем. Він вдарив її у шию та покинув приміщення. Очевидці викликали швидку.

Інцидент трапився вдень 24 квітня у відділенні "Укрпошти" №97 на вулиці Хмельова.

Читайте також Ритуальний бус із тілами протаранив вантажівку Укрпошти: смертельна ДТП під Миколаєвом – фото

Що відомо про напад

Приблизно о 13:20 чоловік, який живе неподалік установи, вдарив жінку ножем у шию.

Після цього нападник повернувся до себе додому.

Найімовірніше, що він перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Постраждала змогла самостійно викликати правоохоронців. Очевидці зателефонували у швидку, аби жінку оглянули лікарні.

24 канал намагається зв'язатися з поліцією Кривого рогу та відділенням Укрпошти. Ми доповнимо новину, коли вдасться поспілкуватися з їхніми представниками.

Пожежа в Укрпошті під Києвом

У лютому 2021 року 24-річинй місцевий мешканець влаштував пожежу у відділенні Укрпошти в Глевасі, що на Київщині.

Вогонь палав лише у тій кімнаті, де був сейф. Правоохоронці вилучили у зловмисника викрадені гроші – понад 300 тисяч гривень.