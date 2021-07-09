Всі казали зупинитись: дивом врятували потопельника у Кривому Розі

На водоймі під Кривим Рогом помітили чоловіка, який плавав обличчям вниз. Відпочивальник витягнув його з води взагалі без ознак життя. Люди, які були поряд, казали, що вже немає сенсу щось робити. Проте врятувати потопельника все ж вдалося.

Про це повідомила на своїй сторінці у фейсбуку дружина чоловіка, який проводив порятунок. Інцидент трапився 9 липня на водоймі Глеєватський Кар'єр.

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Плавав обличчям вниз

Відпочивальники пляжу помітили, що до води прямує п'яний чоловік. Потім на воді почало плавати його нерухоме тіло. Воно було повернуте обличчям вниз понад 30 секунд, тому люди почали бити на сполох.

Кинувся у воду по тіло місцевий мешканець Дмитро Сапіга. Він витягнув чоловіка на берег за руку. Там почав плескати по спині та обличчю, щоб вийшла вода. Однак це було безрезультатно.

Казали, що він мертвий

Все тіло потопельника було синьо-чорним. Тому відпочивальник перевернув його на спину й почав робити непрямий масаж серця. Люди довкола казали, що це немає сенсу. Мовляв, він мертвий, тому "це все".

Потім відпочивальник, окрім цього, почав робити й штучне дихання. За кілька хвилин цих маніпуляцій потерпілий почав дихати. Згодом його забрала швидка допомога.