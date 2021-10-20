Відомо, що Малютяк пішов з дому 18 жовтня та не повернувся.

До теми Отруєння алкоголем: поліція назвала причину смерті брата загиблого мера Кривого Рогу

Прикмети чоловіка

Малютяку на вигляд 50 років. Зріст – 172 сантиметри, худорлява статура.

Чоловік має коротке темне волосся з сивиною. Був одягнений у сорочку бордового кольору, темно-синю спортивну кофту, чорну куртку та джинси.

При отриманні будь-якої інформації про місцеперебування Малютяка просять сповістити до ВП №4 КРУП за телефонами: 0689738679 або за 102.

Знайшли телефон чоловіка

Блогер Олексій Таймуразін написав, що Малютяк зник при загадкових обставинах. Його телефон знайшли в фурі, яка мала була їхати в Новий Буг.

З нього зателефонували синові в Одесу. Дружина Малютяк в істериці,

– написав чоловік.

Блогер додав, що зниклий є директором підприємства "Севертранс". Джерела "Сьогодні" повідомляють, що Малютяк близько спілкувався із Андрієм Павловим. Спочатку припустили, що він злякався і вирішив сховатися, але кажуть, що чоловік не міг кинути сім'ю.

В'ячеслав Малютяк зник / Фото зі сторінки Олексія Таймуразіна

Смерть брата мера Кривого Рогу: що відомо

Тіло Павлова знайшов його знайомий 18 жовтня в одній із квартир Кривого Рогу.

Чоловік розповів, що загиблий телефонував йому та розповідав, що вже другий день почувається погано.

Чоловік заїхав до нього та запропонував звернутися до лікаря, а коли приїхав наступного разу, то Павлов був вже мертвий.

Експертиза встановила, що Павлов помер від отруєння алкоголем.

Зверніть увагу! Мер Кривого Рогу Костянтин Павлов загинув 15 серпня 2021 року. Його тіло знайшли на порозі дому у селі Вільне на Дніпропетровщині. Біля політика була рушниця. Основною версією трагедії є самогубство.