У Кривому Розі в день смерті брата мера зник його друг: знайшли тільки телефон
Джерело:поліція Кривого Рогу
Після смерті рідного брата мера Кривого Рогу Андрія Павлова зник його друг – В'ячеслав Малютяк. Він добре знав загиблого. Поліція почала пошуки.
Відомо, що Малютяк пішов з дому 18 жовтня та не повернувся.
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Прикмети чоловіка
- Малютяку на вигляд 50 років. Зріст – 172 сантиметри, худорлява статура.
- Чоловік має коротке темне волосся з сивиною. Був одягнений у сорочку бордового кольору, темно-синю спортивну кофту, чорну куртку та джинси.
При отриманні будь-якої інформації про місцеперебування Малютяка просять сповістити до ВП №4 КРУП за телефонами: 0689738679 або за 102.
Знайшли телефон чоловіка
Блогер Олексій Таймуразін написав, що Малютяк зник при загадкових обставинах. Його телефон знайшли в фурі, яка мала була їхати в Новий Буг.
З нього зателефонували синові в Одесу. Дружина Малютяк в істериці,
– написав чоловік.
Блогер додав, що зниклий є директором підприємства "Севертранс". Джерела "Сьогодні" повідомляють, що Малютяк близько спілкувався із Андрієм Павловим. Спочатку припустили, що він злякався і вирішив сховатися, але кажуть, що чоловік не міг кинути сім'ю.
Смерть брата мера Кривого Рогу: що відомо
- Тіло Павлова знайшов його знайомий 18 жовтня в одній із квартир Кривого Рогу.
- Чоловік розповів, що загиблий телефонував йому та розповідав, що вже другий день почувається погано.
- Чоловік заїхав до нього та запропонував звернутися до лікаря, а коли приїхав наступного разу, то Павлов був вже мертвий.
- Експертиза встановила, що Павлов помер від отруєння алкоголем.