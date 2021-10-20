У Кривому Розі в день смерті брата мера зник його друг: знайшли тільки телефон

Після смерті рідного брата мера Кривого Рогу Андрія Павлова зник його друг – В'ячеслав Малютяк. Він добре знав загиблого. Поліція почала пошуки.

Відомо, що Малютяк пішов з дому 18 жовтня та не повернувся.

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Прикмети чоловіка

Малютяку на вигляд 50 років. Зріст – 172 сантиметри, худорлява статура.

Чоловік має коротке темне волосся з сивиною. Був одягнений у сорочку бордового кольору, темно-синю спортивну кофту, чорну куртку та джинси.

При отриманні будь-якої інформації про місцеперебування Малютяка просять сповістити до ВП №4 КРУП за телефонами: 0689738679 або за 102.

Знайшли телефон чоловіка

Блогер Олексій Таймуразін написав, що Малютяк зник при загадкових обставинах. Його телефон знайшли в фурі, яка мала була їхати в Новий Буг.

З нього зателефонували синові в Одесу. Дружина Малютяк в істериці,

– написав чоловік.

Блогер додав, що зниклий є директором підприємства "Севертранс". Джерела "Сьогодні" повідомляють, що Малютяк близько спілкувався із Андрієм Павловим. Спочатку припустили, що він злякався і вирішив сховатися, але кажуть, що чоловік не міг кинути сім'ю.

В'ячеслав Малютяк зник / Фото зі сторінки Олексія Таймуразіна

Смерть брата мера Кривого Рогу: що відомо

Тіло Павлова знайшов його знайомий 18 жовтня в одній із квартир Кривого Рогу.

Чоловік розповів, що загиблий телефонував йому та розповідав, що вже другий день почувається погано.

Чоловік заїхав до нього та запропонував звернутися до лікаря, а коли приїхав наступного разу, то Павлов був вже мертвий.

Експертиза встановила, що Павлов помер від отруєння алкоголем.