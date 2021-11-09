Небезпечний інцидент стався у Металургійному районі Кривого Рогу 9 листопада.

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Дерево впало на припарковані машини

У дворі будинку на вулиці Соборності стояли припарковані Daewoo, Chevrolet та Renault. У цей час на них і обвалився сухостій. У легковиків було зім'ято багажники, розбиті фари та скло.

Водій отримав травму голови

Найменше пощастило водію Kia, який саме паркувався, коли дерево упало. Гілля упало на передню частину машини і погнуло дах та двері. Також розбилось лобове скло. Чоловік, що був за кермом, отримав травму голови, швидка допомога забрала його до лікарні.

На місці працювали поліцейські, які з'ясовують, хто відповідатиме за постраждалого і понищене майно.

Водій одного з автомобілів отримав травму / Фото "Первого городского"



На місці працювала поліція / Фото "Первого городского"

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