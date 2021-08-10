До співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій 9 серпня, о 18:46 надійшло повідомлення від стурбованих жителів Кривого Рогу, які повідомили про курйозний інцидент на вулиці Панаса Мирного.

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Діти пристебнули маму наручниками до труби

Там діти гралися саморобними кайданками й пристебнули ними свою маму до металевої конструкції. Однак назад наручники відкрити не змогли.

До місця інциденту вирушили рятувальники. За допомогою шанцевого інструменту та шпильки їм вдалося відкрити кайданки та звільнити руку жінки. Травм вона не отримала, тому госпіталізація не знадобилася.



Рятувальники зняли кайданки з жінки / Фото ДСНС

У Кривому Розі вітчим тримав дитину на ланцюгу

Нещодавно у Кривому Розі обрали запобіжний захід 30-річному чоловікові, який тримав на ланцюгу 7-річного пасинка. Так зловмисник намагався "перевиховати" хлопчика, який нібито постійно втікає з дому. Суд вирішив взяти чоловіка під варту на 60 діб.