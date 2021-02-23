У Кривому розі дитина вистрибнула з п’ятого поверху: намагалася вхопитися за дерево
У Кривому Розі госпіталізували 10-літнього хлопчика, який ввечері 22 лютого випав із вікна 5 поверху. Батько був вдома, але дитину в руки медиків передав випадковий перехожий.
Джерело:Перший місцевий
Дитина випала приблизно о 23 годині вечора, чи було це спробою самогубства поки невідомо.
До теми 11-місячна дитина випала з 5 поверху в руки перехожих
Зі слів постраждалого, він вистрибнув із вікна на дерево, але не зміг втриматись і впав. Батько в цей час перебував у стані алкогольного сп’яніння. Інші деталі подій того вечора правоохоронці поки встановлюють.
Які травми отримала дитина?
Хлопчика госпіталізували в реанімаційне відділення. За попередніми діагнозами в нього виявили:
- закриту черепно-мозкову травму;
- забій головного мозку;
- компресійний перелом хребта;
- закрита травма живота.
Дитячі самогубства у 2021: пояснення психолога
- Останнім часом в Україні відбувається все більше подібних трагічних випадків. Так, на Київщині відбулося п'ять самогубств підлітків за кілька тижнів. Також в Одесі 11 лютого повісився на поясі від халата 10-річний хлопчик.
- Слід зауважити, що часто на рішення дітей накласти на себе руки впливають челенджі у соцмережах. Однак психологиня розповіла, що також впливають: нестерпна атмосфера у школах, важкість виходу з віртуальної реальності, загальний стрес від пандемії та інші фактори.
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