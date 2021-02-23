У Кривому Розі госпіталізували 10-літнього хлопчика, який ввечері 22 лютого випав із вікна 5 поверху. Батько був вдома, але дитину в руки медиків передав випадковий перехожий.

Дитина випала приблизно о 23 годині вечора, чи було це спробою самогубства поки невідомо.

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Зі слів постраждалого, він вистрибнув із вікна на дерево, але не зміг втриматись і впав. Батько в цей час перебував у стані алкогольного сп’яніння. Інші деталі подій того вечора правоохоронці поки встановлюють.

Які травми отримала дитина?

Хлопчика госпіталізували в реанімаційне відділення. За попередніми діагнозами в нього виявили:

закриту черепно-мозкову травму;

забій головного мозку;

компресійний перелом хребта;

закрита травма живота.

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