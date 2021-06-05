Мати дівчинки звинувачує у всьому місцевий водоканал. Ба більше, вона писала їм заяви та навіть дзвонила, але ті жодних заходів після інциденту так і не вжили. Інформація про це з'явилася 3 червня.
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Як дівчинку засмоктала трясовина: деталі
- Інцидент стався на перехресті вулиць Сергія Колачевського,132, і Карбишева, 7.
- За словами матері дитини, на вигляд там була купа каміння.
- Тому дівчинка, нічого не підозрюючи, туди пішла.
- За деякий час вона різко почала грузнути в трясовині з щебню.
- Неповнолітню все ж вдалося витягнути – як це сталося, жінка не уточнює.
- Також відомо, що на місце вона викликала поліцію.
Додамо, у мережі опублікували відео, як чоловік з довгою палицею перевіряє глибину ями під в'язкою рідиною з щебню. Судячи з кадрів, доросла людина може загрузнути там по пояс.
Крім того, в тому ж дописі з'явилися фото з потерпілою дівчинкою. Світлини зняли одразу після того, як її витягнули з ями.
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Місцевий водоканал нічого не робити
Мати дівчинки зауважила: правоохоронці, що прибули на місце, лише розвели руками. Мовляв, тут вам ніхто не допоможе.
Написала заяву на Кривбасводоканал. Дзвонила на всі гарячі лінії, але у відповідь вони "будуть вживати заходи". У підсумку ніхто не з'явився на це місце, щоб хоча б обгородити територію. Там, як і раніше, ходять діти, люди,
– обурилася жінка.