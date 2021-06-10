Це трапилося 10 травня в районі "173 кварталу". Він розташований у Саксаганському районі міста.

Інша аварія У Львові автобус з пасажирами влетів у дерево: постраждали 5 людей – фото та відео

Що відомо про цю аварію

Зелений бус Mercedes-Benz їхав у сторону Ювілейного проспекту.

Він зіткнувся з легковиком Renault.

На світлофорі загорілося зелене світло для пішоходів, тому легковик загальмував.

Натомість водій маршрутки вирішив прискоритися на миготливе зелене світло.

Внаслідок цього трапилася аварія.

Бус перекинувся від удару в лівий задній бампер Renault.

У Mercedes-Benz після зіткнення пошкоджений передній бампер.

У Renault зім'яте ліве крило та дзеркало заднього виду.

Постраждалих у ДТП немає.

Правоохоронці одразу прибули на місце події для з'ясування обставин.

Дорога, де перекинулась маршрутка в Кривому Розі / Фото "Перший міський"

Офіційно цю подію поки ніяк не коментували. Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатись із поліцією Кривого Рогу, щоб дізнатись більше деталей.

Зверніть увагу! У Львові 7 червня маршрутка №11 врізалась у дерево. Внаслідок ДТП постраждали 5 пасажирок. Згодом у ЛМР заявили, що проведуть розслідування інциденту. А перевізник "Міра і К" почав запевняти, що водій у них не працює і виїхав на рейс самовільно.