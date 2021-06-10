Водій хотів проскочити на світлофорі: у Кривому Розі автобус перекинувся після ДТП – фото

У Кривому Розі маршрутка зіткнулася з іншим автомобілем. Як наслідок вона перекинулася на бік. ЗМІ повідомляють, що винуватцем ДТП є водій маршрутки, оскільки він ймовірно порушив правила.
Це трапилося 10 травня в районі "173 кварталу". Він розташований у Саксаганському районі міста.
Інша аварія У Львові автобус з пасажирами влетів у дерево: постраждали 5 людей – фото та відео
Що відомо про цю аварію
- Зелений бус Mercedes-Benz їхав у сторону Ювілейного проспекту.
- Він зіткнувся з легковиком Renault.
- На світлофорі загорілося зелене світло для пішоходів, тому легковик загальмував.
- Натомість водій маршрутки вирішив прискоритися на миготливе зелене світло.
- Внаслідок цього трапилася аварія.
- Бус перекинувся від удару в лівий задній бампер Renault.
- У Mercedes-Benz після зіткнення пошкоджений передній бампер.
- У Renault зім'яте ліве крило та дзеркало заднього виду.
- Постраждалих у ДТП немає.
- Правоохоронці одразу прибули на місце події для з'ясування обставин.
Дорога, де перекинулась маршрутка в Кривому Розі / Фото "Перший міський"
Офіційно цю подію поки ніяк не коментували. Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатись із поліцією Кривого Рогу, щоб дізнатись більше деталей.Зверніть увагу! У Львові 7 червня маршрутка №11 врізалась у дерево. Внаслідок ДТП постраждали 5 пасажирок. Згодом у ЛМР заявили, що проведуть розслідування інциденту. А перевізник "Міра і К" почав запевняти, що водій у них не працює і виїхав на рейс самовільно.