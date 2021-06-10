Водій хотів проскочити на світлофорі: у Кривому Розі автобус перекинувся після ДТП – фото

10 червня 2021 , 13:43
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Джерело:

"Перший міський"

У Кривому Розі маршрутка зіткнулася з іншим автомобілем. Як наслідок вона перекинулася на бік. ЗМІ повідомляють, що винуватцем ДТП є водій маршрутки, оскільки він ймовірно порушив правила.

Це трапилося 10 травня в районі "173 кварталу". Він розташований у Саксаганському районі міста.

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Що відомо про цю аварію

  • Зелений бус Mercedes-Benz їхав у сторону Ювілейного проспекту.
  • Він зіткнувся з легковиком Renault.
  • На світлофорі загорілося зелене світло для пішоходів, тому легковик загальмував.
  • Натомість водій маршрутки вирішив прискоритися на миготливе зелене світло.
  • Внаслідок цього трапилася аварія.
  • Бус перекинувся від удару в лівий задній бампер Renault.
  • У Mercedes-Benz після зіткнення пошкоджений передній бампер.
  • У Renault зім'яте ліве крило та дзеркало заднього виду.
  • Постраждалих у ДТП немає.
  • Правоохоронці одразу прибули на місце події для з'ясування обставин.

Дорога, де перекинулась маршрутка в Кривому Розі / Фото "Перший міський"

Офіційно цю подію поки ніяк не коментували. Журналісти 24 каналу намагаються зв'язатись із поліцією Кривого Рогу, щоб дізнатись більше деталей.

Зверніть увагу! У Львові 7 червня маршрутка №11 врізалась у дерево. Внаслідок ДТП постраждали 5 пасажирок. Згодом у ЛМР заявили, що проведуть розслідування інциденту. А перевізник "Міра і К" почав запевняти, що водій у них не працює і виїхав на рейс самовільно.
Автор: Олександр Марчак