У Кривому Розі горів будинок престарілих: фото, відео
Джерело:ДСНС
У приватному будинку для літніх людей в Кривому Розі вночі проти 24 липня трапилася пожежа. Рятувальники евакуювали з будівлі 22 мешканців пансіонату.
Деталі пожежі у Кривому Розі
Інцидент трапився у 3-поверховому будинку на вулиці Залізна. Повідомлення про пожежу у ДСНС надійшло о 03:06.
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Відомо, що пожежа виникла в середині господарчої кімнати, яка розташована на першому поверсі будинку. На той момент в будівлі перебувало 25 людей: 22 особи літнього віку та 3 особи з медичного персоналу.
Рятувальники евакуювали людей:
- з першого поверху винесли на свіже повітря 14 осіб (з них 5 осіб персонал пансіонату вивів ще до прибуття підрозділів ДСНС);
- з другого – винесли 3 осіб, ще 3 людей виводили в апаратах захисту органів дихання;
- з третього – в апаратах вивели 2 осіб.
Дивіться відео пожежі у будинку престарілих в Кривому Розі:
Пожежу локалізували через 20 хвилин, а повністю погасили о 04:20.
На щастя, ніхто з людей не постраждав. Вогонь знищив старе домашнє майно в господарчій кімнаті на площі 16 метрів квадратних.
У Кривому Розі горів будинок престарілих
Внаслідок пожежі ніхто не постраждав