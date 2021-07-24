У Кривому Розі горів будинок престарілих: фото, відео

У приватному будинку для літніх людей в Кривому Розі вночі проти 24 липня трапилася пожежа. Рятувальники евакуювали з будівлі 22 мешканців пансіонату.

Деталі пожежі у Кривому Розі

Інцидент трапився у 3-поверховому будинку на вулиці Залізна. Повідомлення про пожежу у ДСНС надійшло о 03:06.

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Відомо, що пожежа виникла в середині господарчої кімнати, яка розташована на першому поверсі будинку. На той момент в будівлі перебувало 25 людей: 22 особи літнього віку та 3 особи з медичного персоналу.

Рятувальники евакуювали людей:

з першого поверху винесли на свіже повітря 14 осіб (з них 5 осіб персонал пансіонату вивів ще до прибуття підрозділів ДСНС);

з другого – винесли 3 осіб, ще 3 людей виводили в апаратах захисту органів дихання;

з третього – в апаратах вивели 2 осіб.

Дивіться відео пожежі у будинку престарілих в Кривому Розі:

Пожежу локалізували через 20 хвилин, а повністю погасили о 04:20.

На щастя, ніхто з людей не постраждав. Вогонь знищив старе домашнє майно в господарчій кімнаті на площі 16 метрів квадратних.



У Кривому Розі горів будинок престарілих



Внаслідок пожежі ніхто не постраждав