У Кривому Розі на ходу згорів тюнінгований спорткар: назвали його вартість

У Кривому Розі 13 вересня спалахнув під час руху спортивний автомобіль Toyota GT 86. У мережі повідомили, що в тюнінг цього авто вклали приблизно 40 тисяч доларів.

Це сталося на перехресті проспекту Металургів і вулиці Героїв АТО. Пожежа пошкодила мотор і частину салону, однак люди внаслідок інциденту не постраждали.

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Пожежа спорткара в Кривому Розі / Фото Інформатора та скриншоти 24 каналу

Яка була причина загоряння

Дані про пожежу журналістам надали в місцевому управлінні ДСНС. Там повідомили, що виклик надійшов о 22:44.

Всередині авто були хлопець і дівчина. Вони відмовилися від госпіталізації. Про те, що в авто вклали 40 тисяч, повідомили в телеграмі "BEPESHITЪ". Також розповіли, що до пожежі призвело відривання патрубка, бензин з якого бризнув на випускний колектор.

На фото з місця видно, що вогонь був досить сильним. Після пожежі мотор автомобіля був практично повністю зруйнований. Цей автомобіль був виставлений на продаж із вартістю 20 тисяч доларів. Його пробіг становив 47 тисяч кілометрів.

Відео пожежі спорткара в Кривому Розі: дивіться відео телеграму "BEPESHITЪ"