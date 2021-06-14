У Кривому Розі легковик влетів у автомобіль Поліції охорони: їхали на червоне – фото

У Металургійному районі Кривого Рогу легковик влетів у автомобіль Поліції охорони. У цей момент охоронці поспішали на виклик, тому їхали на червоний сигнал світлофора.

Це трапилося на перехресті проспекту Металургів і вулиці Віталія Матусевича. Про подію повідомили 14 червня.

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Місце аварії легковика та Поліції охорони в Кривому Розі / Фото "Перший міський"

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Внаслідок інциденту потерпілих немає. Автомобіль Lanos рухався зі сторони цирку по вулиці Віталія Матусевича. А Peugeot поліції охорони їхав проспектом Металургів зі сторони "95 кварталу".



Автомобіль Поліції охорони після аварії в Кривому Розі / Фото "Перший міський"

У правоохоронці переїжджали перехрестя на червоне світло, оскільки поспішали на виклик. Слід зазначити, що їх сигнальні вогні та звукові сигнали в цей момент були ввімкнені.

Однак водій Lanos не встиг швидко зорієнтуватися. Тому врізався в автомобіль Поліції охорони.



Lanos, який зіткнувся з Поліцією охорони в Кривому Розі / Фото "Перший міський"

У Lanos пошкодився передній бампер. У Peugeot деформувалися праві передні дверцята, а також переднє крило.