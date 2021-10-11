Дівчинка переходила дорогу з татом і мамою, яка ще тримала на руках дитину. Так трапилось, що саме дівчинка йшла на пішохідному першою і в неї влетіло авто. Трапилося це 10 жовтня.

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Хотів втекти

Як розповідають свідки події, KIA їхала вулицею Доватора у бік перехрестя Маршака та Адмірала Головка. У цей час біля зупинки дорогу почала переходити сім'я: тато, мама з маленькою дитиною на руках і дівчинка.

Дівчинка йшла першою і тієї ж миті потрапила на капот KIA. Потерпіла впала посеред дороги, а іномарка поїхала далі. Інші водії намагалися всіляко зупинити авто. У цей момент на капот скочив перехожий. Інші свідки допомогли зупинити KIA та змусили водія вийти з салону.



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Був п'яний

За словами очевидців, чоловік був у нетверезому стані. 55-річного чоловіка затримували містяни до приїзду патрульних. Кажуть, що поліцейські за допомогою алкотестера виявили в чоловіка 1, 93 проміле алкоголю в крові. Це в 10 разів перевищує норму.

Постраждалу дівчинку забрала карета швидкої допомоги. Про її стан точно не повідомляють. У поліції офіційної інформації ще не надали.