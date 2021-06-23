У Кривому Розі маршрутка з пасажирами врізалась у стовп: водій рятував собаку – фото

У Кривому Розі на вулиці Ракітіна маршрутка врізалася в опору електромережі. За словами очевидців, це трапилося, бо під колеса транспорту майже потрапила собака.
Внаслідок інциденту 23 червня госпіталізували 2 людей – пасажира та водія. У них діагностували забої та порізи на голові й руках.
Інша аварія У Кривому Розі після ДТП з маршруткою перекинулось авто: фото
Маршрутка, яка врізалася у стовп / Фото "Перший міський"
Різко повернув
- Мікроавтобус Mercedes курсував маршрутом №209.
- Біля одного з будинків на дорогу вибіг собака.
- Водій вирішив врятувати життя тварини, тому різко повернув кермо.
- Автомобіль зачепив бордюр і дерево.
- Однак зупинився лише після зіткнення зі стовпом.
- Внаслідок ДТП у транспорту пошкоджений моторний відсік і бампер.
- На фото видно, що там утворилась велика калюжа мастила.
ДТП маршрутки в Кривому розі через собаку / Фото "Перший міський"