У Кривому Розі маршрутка з пасажирами врізалась у стовп: водій рятував собаку – фото

У Кривому Розі на вулиці Ракітіна маршрутка врізалася в опору електромережі. За словами очевидців, це трапилося, бо під колеса транспорту майже потрапила собака.

Внаслідок інциденту 23 червня госпіталізували 2 людей – пасажира та водія. У них діагностували забої та порізи на голові й руках.

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Маршрутка, яка врізалася у стовп / Фото "Перший міський"

Різко повернув

Мікроавтобус Mercedes курсував маршрутом №209.

Біля одного з будинків на дорогу вибіг собака.

Водій вирішив врятувати життя тварини, тому різко повернув кермо.

Автомобіль зачепив бордюр і дерево.

Однак зупинився лише після зіткнення зі стовпом.

Внаслідок ДТП у транспорту пошкоджений моторний відсік і бампер.

На фото видно, що там утворилась велика калюжа мастила.



ДТП маршрутки в Кривому розі через собаку / Фото "Перший міський"