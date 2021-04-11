У Кривому Розі матір придавила немовля уві сні: дитина померла

У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, вночі 11 квітня трагічно загинуло немовля. Воно спало в одному ліжку із матір'ю. За попередньою версією, жінка придавила дитинку уві сні.

Річ у тім, що у місячної дівчинки був придавлений лівий бік. Зранку вона не подавала ознак життя.

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Що відомо про смерть дитини

Хвороб немовля не мало. Як пише ТСН, інформацію підтвердила начальниця відділу комунікації обласної поліції Анна Старчевська.

Так, це відповідає дійсності. Деталей ми не повідомляємо. Це – трагедія,

– наголосила Старчевська.

Наразі всі обставини смерті дитинки встановлюють.

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