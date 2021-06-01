Бив молотком і порізав горло: в Кривому Розі жорстко пограбували магазин – відео

У Кривому Розі місцевий житель побив продавчиню магазину молотком по голові, а потім порізав їй горло ножем. Це було потрібно лише, щоб пограбувати. Потерпіла вижила, однак її госпіталізували у важкому стані.
Це трапилося зранку 1 червня. За кілька годин 32-річного зловмисника затримали.
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Молоток, яким побили продавчиню в Кривому Розі / Фото Нацполіції
Більше про це пограбування
Правоохоронці встановили, що до магазину зайшов чоловік із молотком. Він одразу почав бити ним продавчиню по голові. Згодом він витягнув ще й канцелярський ніж, яким порізав потерпілій горло.
Що він викрав:
- жуйки;
- шоколадки;
- одну платформу запальничок;
- ланцюжок;
- браслет;
- мобільний телефон потерпілої (Xiaomi redmi);
- 300 гривень із каси магазину.
Всі ці речі знайшли в домі зловмисника під час обшуку.
Частина речей, які викрав зловмисник / Фото Нацполіції
Що загрожує за такий злочин
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про розбій із пограбуванням і завданням тяжких тілесних ушкоджень. Якщо підозрюваного визнають винним, йому загрожує від 8 до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.
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