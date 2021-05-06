Дідуся-мотоцикліста збила маршрутка: у Кривому розі трапилась жорстка ДТП

У Покровському районі Кривого Рогу 5 травня на дорозі впав мотоцикліст зі своїм транспортом. Поряд якраз була маршрутка, яка його переїхала. Як наслідок, чоловік одразу помер від отриманих травм.

Загиблим виявився дідусь, якому був приблизно 71 рік (народився в 1950 році). Про це повідомили у поліції Дніпропетровщини в коментарі 24 каналу.

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Аварія трапилась приблизно о 17:30.

Чоловік був на мотоциклі Viper.

Він впав із транспортом, оскільки не втримався.

Згодом туди прибули правоохоронці, які відкрили провадження.

Цей випадок розслідують, як порушення правил дорожнього руху.

Як повідомляє "Дніпро опертивний", це трапилося на вулиці Десантній. Маршрутка переїхала мотоцикліста переднім правим колесом.