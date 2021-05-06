Дідуся-мотоцикліста збила маршрутка: у Кривому розі трапилась жорстка ДТП

Читать новость на русском

У Покровському районі Кривого Рогу 5 травня на дорозі впав мотоцикліст зі своїм транспортом. Поряд якраз була маршрутка, яка його переїхала. Як наслідок, чоловік одразу помер від отриманих травм.

Джерело:

24 канал

Загиблим виявився дідусь, якому був приблизно 71 рік (народився в 1950 році). Про це повідомили у поліції Дніпропетровщини в коментарі 24 каналу.

Інший випадок Збив двох велосипедисток і втік: на Чернігівщині затримали нетверезого іноземця

Більше про інцидент

  • Аварія трапилась приблизно о 17:30.
  • Чоловік був на мотоциклі Viper.
  • Він впав із транспортом, оскільки не втримався.
  • Згодом туди прибули правоохоронці, які відкрили провадження.
  • Цей випадок розслідують, як порушення правил дорожнього руху.

Як повідомляє "Дніпро опертивний", це трапилося на вулиці Десантній. Маршрутка переїхала мотоцикліста переднім правим колесом. 

Зверніть увагу! У Дніпрі на перехресті вулиць 15 квітня вантажівка з краном наїхала на літню жінку. Потерпілу забрала швидка допомога та в неї виявили травми руки.