У понеділок, 10 травня, у місті приспустять прапори, обмежать розважальні події. Таке рішення прийняли на обласному рівні.
Передісторія Загиблим на Донбасі виявився новобранець ЗСУ з Кривого Рогу
Що відомо про загиблого
- Старшому солдату Дмитру Товчігречко було 37 років.
- Він був новобранцем – пішов на фронт у січні 2021 року.
- Воював у складі 93 бригади Холодний Яр.
- 6 травня бойовики поранили бійця з РПГ і стрілецької зброї.
- Він отримав множинні осколкові травми, які не були сумісні з життям.
- У Кривому Розі залишилась дружина та двоє маленьких дітей.