У понеділок, 10 травня, у місті приспустять прапори, обмежать розважальні події. Таке рішення прийняли на обласному рівні.

Передісторія Загиблим на Донбасі виявився новобранець ЗСУ з Кривого Рогу

Що відомо про загиблого

  • Старшому солдату Дмитру Товчігречко було 37 років.
  • Він був новобранцем – пішов на фронт у січні 2021 року.
  • Воював у складі 93 бригади Холодний Яр.
  • 6 травня бойовики поранили бійця з РПГ і стрілецької зброї.
  • Він отримав множинні осколкові травми, які не були сумісні з життям.
  • У Кривому Розі залишилась дружина та двоє маленьких дітей.