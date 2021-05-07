У Кривому Розі 10 травня оголосили Днем жалоби за загиблим в зоні ООС

7 травня 2021 , 12:51
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Джерело:

"Дніпро Обласний"

У кривому Розі, що на Дніпропетровщині, оголосили 10 травня Днем жалоби. 6 травня в зоні ООС загинув військовослужбовець Дмитро Товчігречко.

У понеділок, 10 травня, у місті приспустять прапори, обмежать розважальні події. Таке рішення прийняли на обласному рівні.

Передісторія Загиблим на Донбасі виявився новобранець ЗСУ з Кривого Рогу

Що відомо про загиблого

  • Старшому солдату Дмитру Товчігречко було 37 років.
  • Він був новобранцем – пішов на фронт у січні 2021 року.
  • Воював у складі 93 бригади Холодний Яр.
  • 6 травня бойовики поранили бійця з РПГ і стрілецької зброї.
  • Він отримав множинні осколкові травми, які не були сумісні з життям.
  • У Кривому Розі залишилась дружина та двоє маленьких дітей.
Зверніть увагу! З початку 2021 року на фронті вже загинуло 40 військовослужбовців. Окупанти продовжують порушувати режим тиші. Вони обстрілюють українські позиції та вчиняють провокації.
Автор: Вікторія Андрєєва