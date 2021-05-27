У Кривому Розі оголосили про підозру юнаку, який підпалив вагітну дівчину: в якому вона стані

27 травня 2021 , 08:25
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Джерело:

Департамент карного розшуку

У Кривому Розі 17-річний хлопець 26 травня облив свою вагітну дівчину легкозаймистою речовиною та підпалив її. Причиною такого жахливого вчинку став конфлікт між парою.

Після інциденту юнак втік з місця події, але його розшукали та затримали правоохоронці. Також поліцейські обшукали помешкання зловмисника і вилучили зброю.

Важливо У Кривому Розі 17-річний хлопець підпалив вагітну дівчину

Правоохоронці оголосили юнаку про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

В якому стані постраждала

Як повідомили у Департаменті карного розшуку, напередодні вагітну жінку у шоковому стані та з численними опіками госпіталізували. Внаслідок жорстокого вчинку юнака дівчина отримала опіки 70% тіла. Найбільше постраждало обличчя, тулуба, верхніх кінцівок, а також дихальних шляхів.

Наразі її стан залишається важким. Яка доля чекає на неї та ще ненароджену дитину – лікарі не беруться прогнозувати. 

Більше про жахливий підпал

  • Подія відбулася 26 травня у Кривому Розі. Через конфлікт 17-річний юнак намагався живцем спалити свою 21-річну вагітну дівчину. 
  • Після вчиненого, зловмисник попрохав у сторонніх людей викликати швидку допомогу, пояснивши це тим, що потерпіла нібито самостійно отримала опіки під час готування їжі.
  • Сам зловмисник одразу ж втік з місця вчинення злочину.
Автор: Альона Захарова