У Кривому Розі оголосили про підозру юнаку, який підпалив вагітну дівчину: в якому вона стані

У Кривому Розі 17-річний хлопець 26 травня облив свою вагітну дівчину легкозаймистою речовиною та підпалив її. Причиною такого жахливого вчинку став конфлікт між парою.
Після інциденту юнак втік з місця події, але його розшукали та затримали правоохоронці. Також поліцейські обшукали помешкання зловмисника і вилучили зброю.
Важливо У Кривому Розі 17-річний хлопець підпалив вагітну дівчину
Правоохоронці оголосили юнаку про підозру. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
В якому стані постраждала
Як повідомили у Департаменті карного розшуку, напередодні вагітну жінку у шоковому стані та з численними опіками госпіталізували. Внаслідок жорстокого вчинку юнака дівчина отримала опіки 70% тіла. Найбільше постраждало обличчя, тулуба, верхніх кінцівок, а також дихальних шляхів.
Наразі її стан залишається важким. Яка доля чекає на неї та ще ненароджену дитину – лікарі не беруться прогнозувати.
Більше про жахливий підпал
- Подія відбулася 26 травня у Кривому Розі. Через конфлікт 17-річний юнак намагався живцем спалити свою 21-річну вагітну дівчину.
- Після вчиненого, зловмисник попрохав у сторонніх людей викликати швидку допомогу, пояснивши це тим, що потерпіла нібито самостійно отримала опіки під час готування їжі.
- Сам зловмисник одразу ж втік з місця вчинення злочину.