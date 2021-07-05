У Кривому Розі патрульні влетіли у 2 авто: постраждали кілька людей – фото
5 липня 2021 , 17:52Читать новость на русском
Джерело:Телеграм Олега Єрмолинського
У Кривому Розі на Дніпропетровщині патрульні на великій швидкості врізались в автомобіль Mazda. Після цього службове авто відкинуло на легковик Audi. Отримали травми щонайменше 3 людей.
Це сталося на перехресті проспекту Металургів і вулиці Віталія Матусевича. Автомобілі зіткнулися приблизно о пів на 4 ночі 5 липня.
Інша аварія В Івано-Франківську сталась потрійна ДТП з патрульною автівкою
Їхали швидко та без сирени
- Внаслідок цієї ДТП госпіталізували 2 патрульних і водія Mazda.
- За словами водія Audi, порушили правила патрульні.
- Вони їхали на червоне світло без ввімкненої сирени та проблискових маячків.
- Їх автомобіль рухався на великій швидкості.
- На фото з місця видно, що в авто поліції сильно деформувалась права частина корпусу.
- Також у нього відбився задній бампер і проблискові маячки.
- У легковиків Audi та Mazda зім'ялися капоти й мотори.
Наслідки ДТП з поліцією в Кривому Розі / Фото Олега Єрмолинського
Перехрестя, де трапилася аварія з патрульними / Карта google