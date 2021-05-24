У поліції відкрили кримінальну справу за статтею спроба самогубства. Як виявилось, це не перший вчинок пенсіонерки.

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Що відомо про інцидент

  • Криворіжанка нанесла собі удар кухонним ножем 23 травня
  • Це сталося у будинку на вулиці Єрмолової близько 7:40.
  • Її госпіталізували у хірургічне відділення 2-ої міської лікарні Кривого рогу в шоковому стані.
  • У поліції також зазначили, що жінка на початку травня вже намагалась скоротити собі віку.
  • За інформацією "Кривбасс ONLINE", жінка проживає з чоловіком і 30-річним сином, який страждає психічним розладом.