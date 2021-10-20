У мережі 20 жовтня виклали відео, де підлітки "розважаються" на кладовищі. Вони щось активно розповідають, показують хрест і сміються.

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Витягнули хрест з могили

На записі видно трьох підлітків: двох дівчат і одного хлопця. Разом вони курять вночі на цвинтарі. Згодом хлопець показує хрест, який підлітки зняли з могили.

Як діти "розважались" на кладовищі: відео "Інформатора"

Очевидно, діти провели на цвинтарі ледь не весь день. Адже в інстаграмі вони також опублікували фото, де вдень вони там п'ють сік і гуляють.



Діти гуляли кладовищем ще за дня / Фото "Інформатора"



Підлітки розважались на цвинтарі / Фото "Інформатора"

Діти розгромили кладовище: останні новини