У мережі 20 жовтня виклали відео, де підлітки "розважаються" на кладовищі. Вони щось активно розповідають, показують хрест і сміються.

Зверніть увагу Розмалювали надгробки, порозкидали квіти: на Харківщині підлітки розгромили кладовище – фото

Витягнули хрест з могили

На записі видно трьох підлітків: двох дівчат і одного хлопця. Разом вони курять вночі на цвинтарі. Згодом хлопець показує хрест, який підлітки зняли з могили.

Як діти "розважались" на кладовищі: відео "Інформатора"

Очевидно, діти провели на цвинтарі ледь не весь день. Адже в інстаграмі вони також опублікували фото, де вдень вони там п'ють сік і гуляють.

Підлітки кримінал Цвинтар 2021
Діти гуляли кладовищем ще за дня / Фото "Інформатора"

Цвинтар Кримінал Підліток
Підлітки розважались на цвинтарі / Фото "Інформатора"

Діти розгромили кладовище: останні новини

  • На Полтавщині 7-річні хлопчаки штовхнули пам'ятники на кладовищі та розбили. На їхніх батьків вже склали 2 адміністративні протоколи через невиконання обов'язків щодо виховання дітей.
  • У Коломиї троє підлітків 13 та 14 років понівечили могили на цвинтарі й зняли це на відео. Зокрема вони знищили плиту на одному з пам'ятників. Слідчі розпочали кримінальне провадження наругу над могилою.
  • У Рівному на старому єврейському кладовищі неповнолітні влаштували велопарк і вільно каталися. Молодь витягла з землі старі мацеви, які потім використовувала для зміцнення трамплінів. Їх будували з самої землі. Єврейська організація зверталась за допомогою до ОДА.