У Кривому Розі підлітки вирвали хрест на кладовищі для відео в інстаграм
Джерело:"Інформатор"
Троє підлітків пішли на цвинтар і зняли хрест з могили. Вони "похвалилися" цим в інстаграм-історіях. Такий вчинок викликав резонанс у мережі.
У мережі 20 жовтня виклали відео, де підлітки "розважаються" на кладовищі. Вони щось активно розповідають, показують хрест і сміються.
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Витягнули хрест з могили
На записі видно трьох підлітків: двох дівчат і одного хлопця. Разом вони курять вночі на цвинтарі. Згодом хлопець показує хрест, який підлітки зняли з могили.
Як діти "розважались" на кладовищі: відео "Інформатора"
Очевидно, діти провели на цвинтарі ледь не весь день. Адже в інстаграмі вони також опублікували фото, де вдень вони там п'ють сік і гуляють.
Діти гуляли кладовищем ще за дня / Фото "Інформатора"
Підлітки розважались на цвинтарі / Фото "Інформатора"
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