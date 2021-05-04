У Кривому Розі підліток поцілив зі зброї в обличчя 6-річній дівчинці

У Довгинцівському районі Кривого Рогу 3 квітня підліток поранив 6-річну дівчинку. За попередньою інформацією, він стріляв по банках і випадково влучив у дитину.

Деталі інциденту у Кривому Розі

Подія трапилася ввечері на березі Солоного озера біля вулиці Сахарова. На місце інциденту прибула карета швидкої допомоги і правоохоронці.

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За даними видання, дівчинка разом з батьками відпочивала біля озера. В один момент дитина відійшла від дорослих, аби погладити корів. Коли ж дівчинка повернулася, на її щоці та шиї були рани.

За попередньою інформацією, підліток цілився по банках з пневматичної зброї і випадково потрапив в дівчинку. За словами батька постраждалої, хлопець стріляв прямо з машини,

– мовиться у повідомленні.

Батьки хотіли затримати кривдника, однак той разом з друзями втік з місця події на автомобілі.

У дівчинки діагностували рану на правій щоці та забій шиї справа. Від госпіталізації мати дитини відмовилася.



На березі озера підліток поранив дитину зі зброї