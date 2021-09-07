Жорстко побили заступника директора криворізького "АрселорМіттал" із Франції: розповіли деталі

У Кривому Розі зранку 6 вересня жорстко побили громадянина Франції. Як наслідок, його госпіталізували з важкими травмами. Потерпілий є заступником директора одного з департаментів металургійного підприємства "АрселорМіттал".

Кілька нападників накинулися на чоловіка на вулиці Тютюнника. Про це повідомили журналістам 24 каналу в поліції Кривого Рогу.

На цьому підприємстві Розплавленим залізом залило людину: на криворізькому заводі стався нещасний випадок

На підприємстві усе підтвердили

Потерпілого госпіталізували до 2 міської лікарні. Правоохоронці після інциденту відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб. Вона передбачає до 4 років в'язниці. Наразі особи нападників і обставини події встановлюють.

На підприємстві в коментарі журналістам 24 каналу підтвердили цю інформацію. Там зазначили, що потерпілий є заступником директора Департаменту інвестицій та інжинірингу. Наразі його життю нічого не загрожує. Проте інші деталі поки не розголошують.

"Днепр оперативный" повідомляє, що потерпілому – приблизно 57 років (народився в 1964 році). Чоловіка госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та закритою травмою черепа.