Жорстко побили заступника директора криворізького "АрселорМіттал" із Франції: розповіли деталі
Джерело:24 Канал
У Кривому Розі зранку 6 вересня жорстко побили громадянина Франції. Як наслідок, його госпіталізували з важкими травмами. Потерпілий є заступником директора одного з департаментів металургійного підприємства "АрселорМіттал".
Кілька нападників накинулися на чоловіка на вулиці Тютюнника. Про це повідомили журналістам 24 каналу в поліції Кривого Рогу.
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На підприємстві усе підтвердили
Потерпілого госпіталізували до 2 міської лікарні. Правоохоронці після інциденту відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство, вчинене групою осіб. Вона передбачає до 4 років в'язниці. Наразі особи нападників і обставини події встановлюють.
На підприємстві в коментарі журналістам 24 каналу підтвердили цю інформацію. Там зазначили, що потерпілий є заступником директора Департаменту інвестицій та інжинірингу. Наразі його життю нічого не загрожує. Проте інші деталі поки не розголошують.
"Днепр оперативный" повідомляє, що потерпілому – приблизно 57 років (народився в 1964 році). Чоловіка госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою, струсом головного мозку та закритою травмою черепа.
Що відомо про цю компанію"АрселорМіттал Кривий Ріг" – металургійне виробництво, яке є найбільшим підприємством гірничо-металургійного комплексу України. Працює у складі міжнародної корпорації ArcelorMittal — найбільшого іноземного інвестора в Україні, а також найбільшої металургійної компанії світу.
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