Побили дідуся в його квартирі: у Кривому Розі затримали банду грабіжників – фото

У Кривому розі пограбували 73-річного пенсіонера. До його квартири забрались 4 людей, які побили старенького заради вигоди. Згодом зловмисників затримали.

Це трапилося вночі 2 травня. У поліції вважають, що пограбування здійснили 2 жінок і 2 чоловіків, які є місцевими мешканцями.

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Двері квартири після пограбування пенсіонера / Фото Нацполіції

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Спершу до квартири через вікно забралася одна жінка.

Вона відкрила двері своїм "колегам".

Коли вони почали шукати цінні речі, на шум вийшов господар квартири.

Його кинули на підлогу й почали бити.

Грабіжники вимагали в пенсіонера гроші.

Вони забрали планшет, мобільний телефон, гаманець, банківські картки та інші речі.

Коли зловмисників затримали, виявилось, що їм всім від 30 до 43 років.



Кухня пограбованого пенсіонера з Кривого Рогу / Фото Нацполіції

Що їм загрожує

Згодом ймовірним грабіжникам мають обрати запобіжний захід. Наразі триває розслідування за статтею про розбій. За нею цим людям загрожує до 12 років в'язниці та конфіскація майна.