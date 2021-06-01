Жінка померла у відділенні реанімації. Сиротами залишились двоє дітей.

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У потерпілої були опіки обличчя, кінцівок, тіла та дихальних шляхів – загалом 70% .

Що відомо про моторошний підпал

Трагедія сталась 26 травня у Довгинцівському районі міста. В одній з квартир посварились 21-річна вагітна жінка та її 17-річний співмешканець. Разом вони жили близько року та ніде не працювали, як розповідають сусіди.

Молодик облив жінку легкозаймистою речовиною та підпалив. Згодом неповнолітній побіг до сусідів і сказав, щоб викликали швидку, бо, начебто, його співмешканка обгоріла сама. Після цього він утік.

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Неповнолітній співмешканець перебуває під вартою

Правоохоронці швидко знайшли втікача та затримали. Наразі правоохоронці вирішують питання про перекваліфікацію справи на умисне вбивство.

Зверніть увагу! У жінки залишилось 2 маленьких дітей. Ними займаються органи ювенальної юстиції. Померла була вагітна саме від свого 17-річного співмешканця.