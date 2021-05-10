У Тернівському районі Кривого Рогу 10 травня провели в останню путь військового Дмитра Товчигречку. Боєць загинув на Донбасі 6 травня від кулі окупанта.

Попрощатися з військовим, який захищав Україну, прийшли рідні, друзі, жителі Кривого Рогу, побратими бійця.

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Кривий Ріг попрощався з загиблим воїном

Прощання з Дмитром Товчигречкою відбулося 10 травня у Тернівському районі міста.

Побратими бійця, якому назавжди 37 років, висловлюють щирі співчуття матері загиблого воїна, всім його рідним, дружині, що передчасно залишилася вдовою, дітям.

Редакція 24 каналу долучається до слів співчуття рідним та близьким українського захисника.

До слова, 10 травня – День жалоби у Кривому Розі – у місті приспустили прапори, обмежили розважальні події.

Що відомо про загибель воїна

Піхотинець 93-ї бригади "Холодний Яр", механік-водій механізованого батальйону Дмитро Товчигречка загинув 6 травня.

Тоді російські найманці обстріляли українські позиції біля Новотроїцького. Воїн отримав вогнепальне кульове поранення, його життя не вдалося врятувати.

Служив Товчигречка з січня 2021 року, це була перша його ротація. Посмертно військового нагородили нагрудним знаком "За заслуги перед містом III ступеню".



У Кривому Розі попрощалися з Дмитром Товчигречкою / Фото "Первый Криворожский"



Воїн загинув на Донбасі 6 травня / Фото "Первый Криворожский"



Військовому завжди буде 37 років / Фото "Первый Криворожский"