У Кривому Розі продавчиня відмовилася обслуговувати чоловіка через українську мову. Жінка заявила, що живе на "російській землі", а на сході – Україна воює не з РФ, а з "бандерівцями".

Відео з агресивною жінкою опублікував у твіттері блогер Олександр Колим.

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На ролику продавчиня голосно й недоброзичливо сперечалася з блогером.

Йди звідси! Ні, не Україна! Російська це земля, йди,

– вигукувала жінка.

Вона заявила, що Україна воює не з Росією, а з "бандерівцями". За її словами, українські військові на Донбасі гинули через те, що вбивали людей.

"Ви вбиваєте, ви просто людей обгажуєте. Ви вбивці", – додала продавчиня. На думку жінки, на Донбасі "громадянська війна". Вона згадала своїх родичів з Маріуполя. Вони начебто розповідали їй про "вбивства" з боку українських військовослужбовців.

Блогер запитав, яку сторону підтримує жінка. Вона ж відповіла, що за дружбу між Україною і Росією, бо народилася в СРСР.

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Продавчиня у Кривому Розі вигнала відвідувача чере з українську мову: відео

Про бандеровцев і руцьку землю!!!

Нарід свино-собачий!!!!

Місто Кривий Ріг!

Це пиздець... pic.twitter.com/GIzbmyetss — ОЛЕКСАНДР КОЛИМ (@Oleksandr_Kolym) September 12, 2020

Зверніть увагу! 25 квітня 2019 року народні депутати ухвалили закон № 5670-д "Про забезпечення функціонування української мови як державної", згідно з яким українська є обов'язковою для державного сектора та публічної сфери.



Вимоги закону про державну українську мову / Інфографіка 24 каналу