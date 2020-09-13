"Російська це земля": у Кривому Розі продавчиня вигнала відвідувача через українську – відео
У Кривому Розі продавчиня відмовилася обслуговувати чоловіка через українську мову. Жінка заявила, що живе на "російській землі", а на сході – Україна воює не з РФ, а з "бандерівцями".
Відео з агресивною жінкою опублікував у твіттері блогер Олександр Колим.
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Йди звідси! Ні, не Україна! Російська це земля, йди,
– вигукувала жінка.
Вона заявила, що Україна воює не з Росією, а з "бандерівцями". За її словами, українські військові на Донбасі гинули через те, що вбивали людей.
"Ви вбиваєте, ви просто людей обгажуєте. Ви вбивці", – додала продавчиня. На думку жінки, на Донбасі "громадянська війна". Вона згадала своїх родичів з Маріуполя. Вони начебто розповідали їй про "вбивства" з боку українських військовослужбовців.
Блогер запитав, яку сторону підтримує жінка. Вона ж відповіла, що за дружбу між Україною і Росією, бо народилася в СРСР.
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Продавчиня у Кривому Розі вигнала відвідувача чере з українську мову: відео
Вимоги закону про державну українську мову / Інфографіка 24 каналу