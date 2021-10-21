Прощальна церемонія розпочалася об 11:30 в будинку на вулиці Черняховського. До будинку, де жив Павлов, прийшла приблизно сотня людей.
До теми У Кривому Розі в день смерті брата мера зник його друг: знайшли тільки телефон
Прийшли рідні та представники влади
Після того, як священник закінчить відспівування покійника, його повезуть на поховання. Похорон відбудеться на Всебратьському кладовищі.
Церемонія прощання біля дому / Фото "Первый Городской"
На церемонію прощання прийшли друзі та рідні Павлова. Теж прийшли висловити співчуття родичам і вшанувати померлого представники влади. Зокрема, там був виконувач обов’язків мера Кривого Рогу Юрій Вілкул.
Прощання з братом мера Павлова / Фото "Первый Городской"
Коротко про загибель брата мера Кривого Рогу
- Тіло Павлова виявив його товариш ввечері 18 жовтня.
- Чоловік вирішив його провідати, оскільки той вже 2 дні почувався погано та перестав брати слухавку.
- Згодом правоохоронці почали розслідувати цей випадок за статтею про вбивство.
- Однак експертиза встановила, що причиною загибелі було отруєння алкоголем.
- Чоловік пережив свого брата лише на 2 місці. Із загиблим мером Кривого Рогу Констянтином Павловим прощалися 19 серпня.