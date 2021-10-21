Прощальна церемонія розпочалася об 11:30 в будинку на вулиці Черняховського. До будинку, де жив Павлов, прийшла приблизно сотня людей.

До теми У Кривому Розі в день смерті брата мера зник його друг: знайшли тільки телефон

Прийшли рідні та представники влади

Після того, як священник закінчить відспівування покійника, його повезуть на поховання. Похорон відбудеться на Всебратьському кладовищі.



Церемонія прощання біля дому / Фото "Первый Городской"

На церемонію прощання прийшли друзі та рідні Павлова. Теж прийшли висловити співчуття родичам і вшанувати померлого представники влади. Зокрема, там був виконувач обов’язків мера Кривого Рогу Юрій Вілкул.



Прощання з братом мера Павлова / Фото "Первый Городской"

Коротко про загибель брата мера Кривого Рогу