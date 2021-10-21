У Кривому Розі прощаються з братом загиблого мера Констянтина Павлова

21 жовтня 2021 , 12:57
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Джерело:

"Первый Городской"

У Кривому Розі 21 жовтня почалася траурна панахида за Андрієм Павловим. Його знайшли мертвим 18 жовтня. Чоловік був братом загиблого мера Кривого Рогу Констянтина Павлова.

Прощальна церемонія розпочалася об 11:30 в будинку на вулиці Черняховського. До будинку, де жив Павлов, прийшла приблизно сотня людей.

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Прийшли рідні та представники влади

Після того, як священник закінчить відспівування покійника, його повезуть на поховання. Похорон відбудеться на Всебратьському кладовищі.


Церемонія прощання біля дому / Фото "Первый Городской"

На церемонію прощання прийшли друзі та рідні Павлова. Теж прийшли висловити співчуття родичам і вшанувати померлого представники влади. Зокрема, там був виконувач обов’язків мера Кривого Рогу Юрій Вілкул.


Прощання з братом мера Павлова / Фото "Первый Городской"

Коротко про загибель брата мера Кривого Рогу

  • Тіло Павлова виявив його товариш ввечері 18 жовтня.
  • Чоловік вирішив його провідати, оскільки той вже 2 дні почувався погано та перестав брати слухавку.
  • Згодом правоохоронці почали розслідувати цей випадок за статтею про вбивство.
  • Однак експертиза встановила, що причиною загибелі було отруєння алкоголем.
  • Чоловік пережив свого брата лише на 2 місці. Із загиблим мером Кривого Рогу Констянтином Павловим прощалися 19 серпня.
Автор: Олександр Марчак