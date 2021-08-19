У Кривому Розі прощаються з мером Костянтином Павловим: фото та відео з церемонії
Джерело:"Первый городской"
У Кривому Розі 19 серпня триває церемонія прощання із загиблим міським головою Констянтином Павловим. Сотні людей йдуть до театру Тараса Шевченка.
Так, прощаються з Павловим у театрі. З колон будівлі зняли афіші та розмістили над парадним входом величезний портрет політика з чорною стрічкою.
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Як прощаються із Павловим
Попри похмуру погоду, сотні людей йдуть віддати померлому останню шану. Жителі міста несуть квіти. Серед присутніх є представники районних та міських чиновників, колеги Павлова.
Церемонія прощання з мером / Фото "Первый городской" та PavlovskyNews:
Проводжають чиновника в супроводі оркестру. Черга з охочих попрощатись із Павловим росте. Церемонія прощання триватиме до 11:30. Пізніше похоронна процесія рушить на Центральне кладовище.
Дивіться пряму трансляцію прощання з Павловим:
Що відомо про смерть Павлова
- Констянтина Павлова знайшли мертвим 15 серпня у селі Вільне, що на Дніпропетровщині. Біля його тіла лежала рушниця.
- Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.
- ЗМІ пишуть, що мера могли довести до самогубства через його професійну діяльність. Причиною могли стати схеми з тендерами, які проводили за спиною політика.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що триматиме розслідування справи на особистому контролі. До слова, Кривий Ріг є рідним містом Зеленського.
- До виборів, згідно з законом, виконувачем обов'язків мера міста буде секретар міськради Олександр Котляр.