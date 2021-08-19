У Кривому Розі прощаються з мером Костянтином Павловим: фото та відео з церемонії

19 серпня 2021 , 09:48
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Джерело:

"Первый городской"

У Кривому Розі 19 серпня триває церемонія прощання із загиблим міським головою Констянтином Павловим. Сотні людей йдуть до театру Тараса Шевченка.

Так, прощаються з Павловим у театрі. З колон будівлі зняли афіші та розмістили над парадним входом величезний портрет політика з чорною стрічкою.

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Як прощаються із Павловим

Попри похмуру погоду, сотні людей йдуть віддати померлому останню шану. Жителі міста несуть квіти. Серед присутніх є представники районних та міських чиновників, колеги Павлова.

Церемонія прощання з мером / Фото "Первый городской" та PavlovskyNews:

Проводжають чиновника в супроводі оркестру. Черга з охочих попрощатись із Павловим росте. Церемонія прощання триватиме до 11:30. Пізніше похоронна процесія рушить на Центральне кладовище.

Дивіться пряму трансляцію прощання з Павловим:

Що відомо про смерть Павлова 

  • Констянтина Павлова знайшли мертвим 15 серпня у селі Вільне, що на Дніпропетровщині. Біля його тіла лежала рушниця.
  • Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство.
  • ЗМІ пишуть, що мера могли довести до самогубства через його професійну діяльність. Причиною могли стати схеми з тендерами, які проводили за спиною політика.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що триматиме розслідування справи на особистому контролі. До слова, Кривий Ріг є рідним містом Зеленського.
  • До виборів, згідно з законом, виконувачем обов'язків мера міста буде секретар міськради Олександр Котляр.
Автор: Ольга Музика