У Кривому Розі прощаються з мером Костянтином Павловим: фото та відео з церемонії

У Кривому Розі 19 серпня триває церемонія прощання із загиблим міським головою Констянтином Павловим. Сотні людей йдуть до театру Тараса Шевченка.

Так, прощаються з Павловим у театрі. З колон будівлі зняли афіші та розмістили над парадним входом величезний портрет політика з чорною стрічкою.

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Як прощаються із Павловим

Попри похмуру погоду, сотні людей йдуть віддати померлому останню шану. Жителі міста несуть квіти. Серед присутніх є представники районних та міських чиновників, колеги Павлова. Церемонія прощання з мером / Фото "Первый городской" та PavlovskyNews:

Проводжають чиновника в супроводі оркестру. Черга з охочих попрощатись із Павловим росте. Церемонія прощання триватиме до 11:30. Пізніше похоронна процесія рушить на Центральне кладовище.

Дивіться пряму трансляцію прощання з Павловим:

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