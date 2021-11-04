Усім затриманим зловмисницям приблизно 12 років (народилися у 2010 році). Про це 3 листопада написав у мережі Дмитро Соловей.
Раніше У київському парку підлітки розтрощили та розмалювали нову сцену
Дівчата, які розмальовували вагон / Фото Дмитра Солов'я
На інших дітей чекає покарання
Також у дописі чоловік прикріпив 2 відеозаписи. На них видно, що вагон трамваю спершу був повністю замальований багатьма написами. Тоді сім'я лише починала його відмивати.
Батьки з дитиною відмивають вагон трамваю: дивіться відео
На наступному записі вже помітно, що більшість із них відмили. Тому стіни там знову стали білими та жодного "графіті" не було.
У відношенні інших двох дівчат будуть вчиняти подальші дії щодо притягнення батьків до відповідальності й стягнення заподіяної шкоди підприємству,
– зазначив автор.
Також він додав, що після відтирання вагону, лише одна з дівчат запам'ятає це надовго. Слід зазначити, що батьки не змушували дівчину відтирати все самотужки, а власним приладом показали, як виправляти помилки.
Показали відмитий вагон трамваю: дивіться відео
Читайте повний текст допису Володимира Солов'я:
І знову вандальне "мистецтво". На минулому тижні охороною ШТ було затримано 3 дівчат 2010 року народження, які малювали у вагоні трамваю. Викликано співробітників поліції, які склали відповідні матеріали. Але батько однієї з дівчат виявив бажання розв'язувати питання мирним шляхом. Вчора він разом з дочкою та дружиною відтерли повністю вагон. Думаю дівчина запам'ятає це надовго. У відношенні інших двох дівчат підприємство буде вчиняти подальші дії щодо притягнення батьків до відповідальності й стягнення заподіяної шкоди підприємству.