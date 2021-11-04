Усім затриманим зловмисницям приблизно 12 років (народилися у 2010 році). Про це 3 листопада написав у мережі Дмитро Соловей.

Раніше У київському парку підлітки розтрощили та розмалювали нову сцену



Дівчата, які розмальовували вагон / Фото Дмитра Солов'я

На інших дітей чекає покарання

Також у дописі чоловік прикріпив 2 відеозаписи. На них видно, що вагон трамваю спершу був повністю замальований багатьма написами. Тоді сім'я лише починала його відмивати.

Батьки з дитиною відмивають вагон трамваю: дивіться відео

На наступному записі вже помітно, що більшість із них відмили. Тому стіни там знову стали білими та жодного "графіті" не було.

У відношенні інших двох дівчат будуть вчиняти подальші дії щодо притягнення батьків до відповідальності й стягнення заподіяної шкоди підприємству,

– зазначив автор.

Також він додав, що після відтирання вагону, лише одна з дівчат запам'ятає це надовго. Слід зазначити, що батьки не змушували дівчину відтирати все самотужки, а власним приладом показали, як виправляти помилки.

Показали відмитий вагон трамваю: дивіться відео

Читайте повний текст допису Володимира Солов'я:

І знову вандальне "мистецтво". На минулому тижні охороною ШТ було затримано 3 дівчат 2010 року народження, які малювали у вагоні трамваю. Викликано співробітників поліції, які склали відповідні матеріали. Але батько однієї з дівчат виявив бажання розв'язувати питання мирним шляхом. Вчора він разом з дочкою та дружиною відтерли повністю вагон. Думаю дівчина запам'ятає це надовго. У відношенні інших двох дівчат підприємство буде вчиняти подальші дії щодо притягнення батьків до відповідальності й стягнення заподіяної шкоди підприємству.