За словами рідних, 65-річний Віктор Сіроштан у липні 2018 року пішов із дому і не повернувся.

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Після зникнення пенсіонера, його рідні забили на сполох та одразу ж звернулися до поліції. За 2 місяці тіло невідомого, який підходив під опис, виявили у річці Інгулець. Воно було у жахливому стані. У поліції наголосили, що знайдене тіло ніхто не упізнав, тож його поховали як невпізнаного одразу після експертизи.

Пізніше родичі завдяки порівняльній молекулярно-генетичній експертизі встановили, що знайдений труп чоловіка у річці належав Віктору Сіроштану. Син одразу ж почав з'ясовувати, де похований його батько. Однак точної інформації про це немає – одні кажуть, що пенсіонер похований на Центральному кладовищі Кривого Рогу, інші – на Західному.

Станом на 26 вересня 2018 року труп невідомого чоловіка опізнаний не був, тому після отримання дозволу прокурора був похований КП "Ритуал Сервіс Плюс" на Західному кладовищі Кривого Рогу,

– заявили у поліції.

Однак рідні не можуть знайти могилу чоловіка. Пошуки тривають вже 4 роки.

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