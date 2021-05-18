Сміттєвоз збив маленьку дівчинку: у Кривому Розі сталась жахлива аварія – фото

18 травня 2021 , 13:45
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

У Довгинцівському районі Кривого рогу маленьку дівчинку на велосипеді збив сміттєвоз. Згодом її госпіталізували у важкому стані. Це трапилося ввечері 17 травня на вулиці Сергія Параджанова.

Про цей інцидент розповіли в коментарі 24 каналу в поліції Кривого Рогу. Потерпілій дитині приблизно 6 років (народилася у 2014 році).

До теми У Києві бетоновоз переїхав 14-річну дівчинку, вона вижила: відео 18+


Сміттєвоз, який збив дитину в Кривому розі / Фото "Перший міський"

Більше про цю ДТП

  • До правоохоронців щодо події звернулися приблизно о 17:20.
  • Дівчинка їхала на велосипеді в напрями дитячого майданчика.
  • Після цього інциденту її госпіталізували у важкому стані до 8 лікарні міста.
  • Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил дорожнього руху.
  • Якщо водія визнають винним, йому загрожує від 3 до 8 років в'язниці.


Дитячий велосипед під колесами сміттєвоза / Фото "Перший міський"

Що пишуть ЗМІ

Як повідомило видання "Перший міський", водій почав гальмувати одразу, коли побачив дитину. Завдяки цьому вона не потрапила під колеса вантажівки, а тільки зіткнулася з її корпусом.

У момент госпіталізації дитина була притомною. За попереднім діагнозом у неї був забій спини.


Сміттєвоз і правоохоронці на місці події / Фото "Перший міський"

Зверніть увагу! У Львові 28 квітня скутерист-кур'єр збив 10-річну дівчинку на пішохідному переході. Чоловік одразу ж втік з місця ДТП, однак згодом його затримали

 

 

Автор: Олександр Марчак