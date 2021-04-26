Масштабна пожежа у Кривому Розі: вогонь охопив понад 100 квадратних метрів – фото
На Дніпропетровщині ввечері 25 квітня загорівся дах однієї з закинутих будівель. За кілька хвилин він перекинувся на два сусідні приміщення. Загальна площа, охоплена вогнем, становила понад 100 квадратних метрів.
Джерело:ДСНС
Про небезпеку повідомили у службу порятунку о 21:33. Вогнеборці доклали чимало зусиль задля ліквідації пожежі.
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Що відомо про пожежу
Рятувальники встановили, що займання відбулось на даху однієї з покинутих двоповерхових будівель. Потім вогонь швидко охопив ще й два дерев'яні гаражі, розташовані поруч.
Пожежа в Кривому Розі горіла закинута будівля / Фото ДСНС
Для гасіння залучили 13 вогнеборців та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.
До гасіння пожежі залучили 2 одиниці техніки ДСНС / Фото ДСНС
Пожежу локалізували за кілька хвилин після прибуття на місце події. На те, щоб її повністю її загасити, знадобилось ще пів години. Повністю вогонь ліквідували о 22:22.
Пожежа в Кривому Розі обійшлася без жертв / Фото ДСНС
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