Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ДБР на Полтавщині. Обвинувальний акт щодо правоохоронця вже направили до суду.

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Справа стосується перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого.

Потерпілий після побиття не приходив до тями

Як з'ясувало слідство, у серпні 2018 року правоохоронець затримав чоловіка через конфлікт на місцевому ринку. Проте замість того, аби доставити його у райвідділ поліції, вивіз на околиці міста до лісосмуги.

Зверніть увагу! Там він сильно побив затриманого. Той потрапив у лікарню та помер через декілька днів, не приходячи до тями.

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