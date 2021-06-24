У Кривому Розі судитимуть командира взводу патрульних: до смерті побив затриманого

24 червня 2021 , 12:20

Джерело:

Офіс генпрокурора

Командира взводу патрульних із Кривого Рогу судитимуть через перевищення повноважень. Він жорстоко побив затриманого, травми були несумісні з життям.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ДБР на Полтавщині. Обвинувальний акт щодо правоохоронця вже направили до суду.

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Справа стосується перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого.

Потерпілий після побиття не приходив до тями

Як з'ясувало слідство, у серпні 2018 року правоохоронець затримав чоловіка через конфлікт на місцевому ринку. Проте замість того, аби доставити його у райвідділ поліції, вивіз на околиці міста до лісосмуги.

Зверніть увагу! Там він сильно побив затриманого. Той потрапив у лікарню та помер через декілька днів, не приходячи до тями.

На Херсонщині поліцейський відкрив стрілянину на трасі

  • Напередодні під Херсоном трапився інший моторошний інцидент за участі поліцейського. Чоловік влаштував стрілянину на трасі через конфлікт з іншими водіями.
  • Одного поранив у ногу, іншого у живіт. В авто потерпілих у цей час перебували 3 дітей – віком 2, 5 та 16 років. Тепер стрільцю загрожує позбавлення волі.