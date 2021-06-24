У Кривому Розі судитимуть командира взводу патрульних: до смерті побив затриманого

Командира взводу патрульних із Кривого Рогу судитимуть через перевищення повноважень. Він жорстоко побив затриманого, травми були несумісні з життям.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ДБР на Полтавщині. Обвинувальний акт щодо правоохоронця вже направили до суду.

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Справа стосується перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого.

Потерпілий після побиття не приходив до тями

Як з'ясувало слідство, у серпні 2018 року правоохоронець затримав чоловіка через конфлікт на місцевому ринку. Проте замість того, аби доставити його у райвідділ поліції, вивіз на околиці міста до лісосмуги.

На Херсонщині поліцейський відкрив стрілянину на трасі

Напередодні під Херсоном трапився інший моторошний інцидент за участі поліцейського. Чоловік влаштував стрілянину на трасі через конфлікт з іншими водіями.

Одного поранив у ногу, іншого у живіт. В авто потерпілих у цей час перебували 3 дітей – віком 2, 5 та 16 років. Тепер стрільцю загрожує позбавлення волі.

Там він сильно побив затриманого. Той потрапив у лікарню та помер через декілька днів, не приходячи до тями.