У Кривому Розі судитимуть командира взводу патрульних: до смерті побив затриманого

Командира взводу патрульних із Кривого Рогу судитимуть через перевищення повноважень. Він жорстоко побив затриманого, травми були несумісні з життям.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі ДБР на Полтавщині. Обвинувальний акт щодо правоохоронця вже направили до суду.
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Справа стосується перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та умисного тяжкого тілесного ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого.
Потерпілий після побиття не приходив до тями
Як з'ясувало слідство, у серпні 2018 року правоохоронець затримав чоловіка через конфлікт на місцевому ринку. Проте замість того, аби доставити його у райвідділ поліції, вивіз на околиці міста до лісосмуги.Зверніть увагу! Там він сильно побив затриманого. Той потрапив у лікарню та помер через декілька днів, не приходячи до тями.
На Херсонщині поліцейський відкрив стрілянину на трасі
- Напередодні під Херсоном трапився інший моторошний інцидент за участі поліцейського. Чоловік влаштував стрілянину на трасі через конфлікт з іншими водіями.
- Одного поранив у ногу, іншого у живіт. В авто потерпілих у цей час перебували 3 дітей – віком 2, 5 та 16 років. Тепер стрільцю загрожує позбавлення волі.