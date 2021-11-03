У Кривому Розі таксі потрапило в жорстку ДТП: постраждала 7-річна дівчинка

У Кривому Розі 3 листопада зіткнулися 2 автомобілі, серед яких було таксі. В одній з автівок їхала 7-річна дівчинка, яка сильно постраждала.

На місце одразу прибула швидка та медики госпіталізували дитину. ДТП трапилася на вулиці Апостолівська.

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Зробила різкий маневр

Попередній діагноз дитини – струс мозку. Інші учасники аварії не постраждали. На місце події також прибули правоохоронці, які почали встановлювати обставини.

Наразі відомо, що автомобілі Chery QQ та Lanos рухалися в одному напрямку. Водійка Chery QQ, яка їхала разом із донькою, різко почала повертати на вулицю Чорноморську.

Водій іншого авто не встиг зреагувати на це, тому в'їхав у задню частину легковика жінки. Удар був настільки сильним, що два автомобілі розвернулися та полетіли в різні сторони. Про те, що один із автомобілів був таксі, вказує шашка, яка відвалилася та лежала на асфальті.

Місце аварії після приїзду поліції / Фото "Первый Городской"

На фото з місця видно, що 2 легковики отримали дуже серйозні пошкодження. В одного понівечена задня частина, в іншого – передня. Правоохоронці поки повідомляли, хто винен у цій аварії.

Кілька гучних ДТП нещодавно

1 листопада в селищі Котовського, що під Одесою, водійка збила двох людей, які йшли по пішохідному переході. Від сильного удару проламалося лобове скло, а матір із донькою потрапили до лікарні.

У Києві 2 листопада трапилося потужне зіткнення FIAT 500 та BMW х5. Ймовірно, спричинила аварію водійка, яка виїхала на зустрічну смугу.

У Харкові 31 жовтня Mitsubishi Pajero виїхав на залізничний переїзд, на якому влетів у потяг. Водійку позашляховика госпіталізували та виявилося, що вона є депутаткою Харківської облради.