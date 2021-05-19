Про аварію розповіли в коментарі 24 каналу в поліції Кривого Рогу. Ця ДТП трапилася 19 травня на перехресті об'їзної дороги та вулиці Електрозаводська.

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  • До правоохоронців щодо аварії на перехресті звернулися приблизно о 15 годині.
  • Потерпіла дитина була в автомобілі Lanos.
  • Її вік не повідомляють.
  • Дитину одразу відвезли до дитячої травматології.
  • Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.
  • Як повідомляє видання "Перший міський", зіткнулися Lanos і Hyundai.
  • Один з автомобілів відкинуло на Mercedes.
  • Це трапилося через те, що Hyundai не пропустив Lanos.
  • Попри спроби загальмувати, вітчизняний автомобіль викинуло на узбіччя.
  • У дитини, яка була в транспорті, діагностували закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітини.

Наслідки аварії на перехресті / Фото "Перший міський"