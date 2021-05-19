Постраждала тільки дитина: у Кривому Розі трапилась потрійна ДТП – фото

У Кривому розі трапилася аварія з трьома автомобілями. Внаслідок зіткнення Lanos, Hyundai та Mercedes постраждала дитина. Згодом її госпіталізували з численними травмами. Інших потерпілих немає.
Про аварію розповіли в коментарі 24 каналу в поліції Кривого Рогу. Ця ДТП трапилася 19 травня на перехресті об'їзної дороги та вулиці Електрозаводська.
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- До правоохоронців щодо аварії на перехресті звернулися приблизно о 15 годині.
- Потерпіла дитина була в автомобілі Lanos.
- Її вік не повідомляють.
- Дитину одразу відвезли до дитячої травматології.
- Наразі правоохоронці встановлюють обставини події.
- Як повідомляє видання "Перший міський", зіткнулися Lanos і Hyundai.
- Один з автомобілів відкинуло на Mercedes.
- Це трапилося через те, що Hyundai не пропустив Lanos.
- Попри спроби загальмувати, вітчизняний автомобіль викинуло на узбіччя.
- У дитини, яка була в транспорті, діагностували закриту черепно-мозкову травму та забій грудної клітини.
Наслідки аварії на перехресті / Фото "Перший міський"