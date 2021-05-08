У Кривому Розі відкрили меморіал пам’яті бійців 17 танкової бригади й батальйону "Кривбас": фото

У військовій частині 17 окремої танкової Криворізької бригади імені Костянтина Пестушко 8 травня відкрили меморіал. Він присвячений пам'яті загиблих бійців батальйону "Кривбас".

Військовослужбовці 17 бригади та батальйону "Кривбас" стали на захист територіальної цілісності України. Загалом 119 бійців загинули.

Читайте також ЗСУ успішно випробували український апарат для тренування військ ППО: відео

Як минуло відкриття

На відкриття прийшло багато гостей, серед них були батьки полеглих героїв.

Дуже символічно, що саме сьогодні відбулося урочисте відкриття меморіалу полеглим воїнам 17 окремої танкової бригади та 40 окремого мотопіхотного батальйону "Кривбас", які героїчно полягли у боях за Україну, її цілісність та незалежність. Нині цей меморіал буде символом незламності українського народу,

– зазначили у повідомленні бригади.

Місцеве видання "Дніпроград" пише, що проєкт меморіалу розробляв скульптор Володимир Токар. Грошей із міського бюджету не витрачали, адже на пам’ятник збирали благодійники, волонтери та бійці.