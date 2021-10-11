На постаменті вже втретє встановили нові гільзи, в які кладуть квіти. Пам'ятник пошкодили 14 вересня, ймовірно, для того, щоб "збагатитися".

До теми Вдруге осквернили пам'ятник жертвам Іловайської трагедії в Кривому Розі: фото пошкоджень



Відновлений пам'ятник у Кривому Розі / Фото "Первый Городской"

Зменшили спокусу викрадати

Раніше припускали, що гільзи викрадають, щоб здавати на брухт. Тепер їх покрасили чорною фарбою. Це зробили для того, щоб посудини привертали менше уваги полювальників за кольоровим металом.

На фото помітно, що там встановили 3 нові гільзи різного розміру. Як саме їх закріпили цього разу – невідомо.



Нові гільзи, які встановили на пам'ятник / Фото "Первый Городской"

Коротко про руйнування

Вперше пошкодили пам'ятник у сквері Героїв, щоб викрасти гільзи вночі 3 серпня. Тоді вандали також осквернили й інший пам'ятник – ліквідаторам Чорнобильської АЕС.

А ось 14 вересня пошкодили вже лише пам'ятник жертвам Іловайської трагедії. Слід зазначити, що після першого викрадення гільзи були прикріплені краще, проте це не зупинило крадіїв.