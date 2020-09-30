Гірники трьох шахт ПАТ "Кривбасзалізрудкому" (КЖРК) піднялися на поверхню.

Про це повідомив 24 каналу голова міської організації Незалежної профспілки гірників Юрій Самойлов. Втім, під землею й досі залишаються працівники ще одного підприємства.

"Ще залишились страйкувати 24 працівники шахти "Октябрська", – зазначив Ю. Самойлов. Також голова міської профспілки повідомив про переговори, які тривають між шахтарями та адміністрацією підприємств. За словами Ю.Самойлова, сторони готові йти на компроміси. Виробничий процес на шахтах поступово відновлюється.

"Адміністрація ПАТ "Кривбасзалізрудком" підвищила розміри тарифних ставок і окладів на 10-25% в залежності від професій. Також був доповнений список професій працівників, яким підвищуються тарифні ставки та посадові оклади на 25%.

Додатково запропонували підвищення розмірів тарифних ставок і окладів усім працівникам підприємства на 10% з першого жовтня. Там чотири шахти, на двох почали працювати цієї неділі, а на третій шахті – "Родіна", скоріше за все, відновиться виробництво сьогодні", – заявив голова міської організації Незалежної профспілки гірників України Юрій Самойлов.

Нагадаємо, близько 400 працівників шахт "Родіна", "Октябрьська", "Гвардійська" і "Тернівська", майже місяць тому вийшли на акції протесту з вимогою підвищення заробітної плати.