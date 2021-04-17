У Кривому Розі патрульні викрили пішохода з підробленим посвідченням водія
Патрульні у Кривому Розі зупинили 49-річного чоловіка, який порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів, він пред'явив фейкове посвідчення водія.
Інцидент трапився у Довгинцівському районі Кривого Рогу. Там патрульні зупинили чоловіка, який переходив проїзну частину у невстановленому для цього місці.
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Чоловік показав фальшиве посвідчення водія
Під час перевірки документів, 49-річний чоловік пред'явив несправжнє посвідчення водія.
Інспектори перевірили документ за інформаційно-пошуковою базою Національної поліції та виявили, що посвідчення із наявною серією та номером в базі даних відсутнє,
– кажуть патрульні.
На місце вибула слідчо-оперативна група, яка наразі займається цією справою.
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