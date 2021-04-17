Патрульні у Кривому Розі зупинили 49-річного чоловіка, який порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів, він пред'явив фейкове посвідчення водія.

Інцидент трапився у Довгинцівському районі Кривого Рогу. Там патрульні зупинили чоловіка, який переходив проїзну частину у невстановленому для цього місці.

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Чоловік показав фальшиве посвідчення водія

Під час перевірки документів, 49-річний чоловік пред'явив несправжнє посвідчення водія.

Інспектори перевірили документ за інформаційно-пошуковою базою Національної поліції та виявили, що посвідчення із наявною серією та номером в базі даних відсутнє,

– кажуть патрульні.

На місце вибула слідчо-оперативна група, яка наразі займається цією справою.