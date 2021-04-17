У Кривому Розі патрульні викрили пішохода з підробленим посвідченням водія

Патрульні у Кривому Розі зупинили 49-річного чоловіка, який порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів, він пред'явив фейкове посвідчення водія.

Інцидент трапився у Довгинцівському районі Кривого Рогу. Там патрульні зупинили чоловіка, який переходив проїзну частину у невстановленому для цього місці.

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Чоловік показав фальшиве посвідчення водія

Під час перевірки документів, 49-річний чоловік пред'явив несправжнє посвідчення водія.

Інспектори перевірили документ за інформаційно-пошуковою базою Національної поліції та виявили, що посвідчення із наявною серією та номером в базі даних відсутнє,

– кажуть патрульні.

На місце вибула слідчо-оперативна група, яка наразі займається цією справою.

Яка відповідальність за підробку посвідчень водія

За підроблення офіційних документів передбачена відповідальність. Це порушення карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (850 гривень) або арештом до 6 місяців, або обмеженням волі терміном до 2 років.