У Кривому Розі вітчим прикував 7-річного хлопчика ланцюгом і пішов з дому

У Кривому Розі 30-річний вітчим прикував ланцюгом до батареї свого 7-річного пасинка і пішов на роботу. Хлопчик викликав поліцію, яка одразу ж прибула на виклик.

Інцидент стався вранці в п'ятницю, 23 липня. Вітчим таким способом хотів "провчити" пасинка.

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Чоловік регулярно знущався з хлопчика

Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у фейсбуці розповів, що коли поліцейські приїхали на виклик, зайти у квартиру їм допомогла бабуся дитини, яка мешкає на сусідньому подвір'ї.

У помешканні правоохоронці побачили хлопчика. Його нога була прикута до батареї. Дитина розповіла, що чоловік мами часто його б'є та принижує. Малого відвезли на обстеження у лікарню.



Вітчим прикував 7-річного пасинка ланцюгом до батареї

Вітчим хлопчика пояснив, що він хотів "перевиховати" сина, який нібито часто втікає з дому. Але мама намагалася взяти вину на себе. Вона переконувала поліцейських, що хотіла вберегти дитину від небезпеки, яка може чекати на нього на вулиці.



Вітчим регулярно знущався над 7-річним пасинком

Батьків притягнуть до відповідальності

З матір'ю та вітчимом хлопчика працюють правоохоронці. Поліція відкрила кримінальне провадження проти чоловіка за статтею про незаконне позбавлення волі. Йому загрожує обмеження волі або ув'язнення до 5 років.

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