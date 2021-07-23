У Кривому Розі вітчим прикував 7-річного хлопчика ланцюгом і пішов з дому
Джерело:Поліція Дніпропетровської області
У Кривому Розі 30-річний вітчим прикував ланцюгом до батареї свого 7-річного пасинка і пішов на роботу. Хлопчик викликав поліцію, яка одразу ж прибула на виклик.
Інцидент стався вранці в п'ятницю, 23 липня. Вітчим таким способом хотів "провчити" пасинка.
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Чоловік регулярно знущався з хлопчика
Перший заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у фейсбуці розповів, що коли поліцейські приїхали на виклик, зайти у квартиру їм допомогла бабуся дитини, яка мешкає на сусідньому подвір'ї.
У помешканні правоохоронці побачили хлопчика. Його нога була прикута до батареї. Дитина розповіла, що чоловік мами часто його б'є та принижує. Малого відвезли на обстеження у лікарню.
Вітчим прикував 7-річного пасинка ланцюгом до батареї
Вітчим хлопчика пояснив, що він хотів "перевиховати" сина, який нібито часто втікає з дому. Але мама намагалася взяти вину на себе. Вона переконувала поліцейських, що хотіла вберегти дитину від небезпеки, яка може чекати на нього на вулиці.
Вітчим регулярно знущався над 7-річним пасинком
Батьків притягнуть до відповідальності
З матір'ю та вітчимом хлопчика працюють правоохоронці. Поліція відкрила кримінальне провадження проти чоловіка за статтею про незаконне позбавлення волі. Йому загрожує обмеження волі або ув'язнення до 5 років.
Останні випадки батьківської жорстокості
- Нещодавно у Києві суд з другої спроби ув'язнив на 12 років матір, яка ще у 2017 році на 11 днів залишила дітей самих, через що з голоду помер 1-річний хлопчик.
- У Дніпрі 11 липня вітчим порізав 2-річного пасинка. Через травми хлопчик помер у лікарні.
- А в Одесі батько заморив голодом 16-річного сина. На думку чоловіка, голодування мало посприяти духовному зростанню хлопця, який у важкому стані потрапив до лікарні.